Песков прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»
Публикация результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» медицинским журналом The Lancet подтвердила оправданность ее ускоренной регистрации в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и, кроме того, которая подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», – сказал Песков.
Он отметил, что число регистрирующих российскую вакцину стран ежедневно увеличивается. В ближайшее время ее производство будет налажено в зарубежных странах, однако в этой работе «абсолютный приоритет» уделяется внутренним потребностям России.
Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран.