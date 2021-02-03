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Песков прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

Ведомости

Публикация результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» медицинским журналом The Lancet подтвердила оправданность ее ускоренной регистрации в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и, кроме того, которая подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», – сказал Песков.

Он отметил, что число регистрирующих российскую вакцину стран ежедневно увеличивается. В ближайшее время ее производство будет налажено в зарубежных странах, однако в этой работе «абсолютный приоритет» уделяется внутренним потребностям России.

Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран.

Ранее по теме: Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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