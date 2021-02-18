Лавров обсудил с главой МИДа Армении выполнение договоренностей по Карабаху

Во время переговоров акцент был сделан на вопросах обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров. Стороны также достигли понимания о необходимости активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений.