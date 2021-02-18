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Лавров обсудил с главой МИДа Армении выполнение договоренностей по Карабаху

Ведомости

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян на встрече в Москве обсудили все аспекты выполнения трехстороннего соглашения по Карабаху, сообщается на сайте российского дипведомства.

«Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», — говорится в сообщении.

Во время переговоров акцент был сделан на вопросах обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров. Стороны также достигли понимания о необходимости активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений.

«С удовлетворением констатировано, что российско-армянские многоплановые союзнические отношения, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают интенсивно развиваться на благо наших стран и народов», — говорится в сообщении МИДа.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших.

Ранее по теме: МИД опроверг обвинения Пашиняна в нежелании решить вопрос о статусе Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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