Лавров обсудил с главой МИДа Армении выполнение договоренностей по Карабаху
Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян на встрече в Москве обсудили все аспекты выполнения трехстороннего соглашения по Карабаху, сообщается на сайте российского дипведомства.
«Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», — говорится в сообщении.
Во время переговоров акцент был сделан на вопросах обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров. Стороны также достигли понимания о необходимости активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений.
«С удовлетворением констатировано, что российско-армянские многоплановые союзнические отношения, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают интенсивно развиваться на благо наших стран и народов», — говорится в сообщении МИДа.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших.