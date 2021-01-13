МИД опроверг обвинения Пашиняна в нежелании решить вопрос о статусе Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе длится со времен СССР, когда советское руководство передало Азербайджану территорию, исторически населенную армянами и поддерживаемую Ереваном. В сентябре 1991 г. НКР объявила о своей независимости, однако ее статус до сих пор не признала ни одна страна мира. Баку называет проживание армян в этой зоне «оккупацией» и требует вернуть формально принадлежащую ему территорию. В связи с этим в НКР неоднократно вспыхивают военные конфликты.