МИД опроверг обвинения Пашиняна в нежелании решить вопрос о статусе Карабаха
Утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия в рамках урегулирования ситуации на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) настаивала на возвращении семи районов Азербайджану без определения статуса НКР, является ложным, следует из заявления российского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ, посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Попова.
Попов заявил, что в июне 2019 г. Россия представила сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в которую входят также Франция и США, последнюю редакцию предложений по поэтапному урегулированию ситуации в НКР. Они включали в себя возвращение Азербайджану пяти районов на первом этапе и еще двух – на втором «в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха». Также, согласно утверждению представителя МИДа, Россия предложила признать за НКР права, обеспечивающие «полноценную жизнедеятельность» населения данной территории, участие представителей непризнанной республики в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ и принятие сторонами обязательств о неприменении силы.
«Поэтому утверждение, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться – не соответствует действительности», – резюмировал Попов.
Заявление российского МИДа стало ответом на статью Пашиняна «Истоки 44-дневной войны», в которой политик утверждал, что предложения Москвы по урегулированию конфликта в НКР предусматривают передачу Азербайджану семи районов, возвращение беженцев и размещение российских миротворцев, но «никак не затрагивает вопрос статуса Нагорного Карабаха».
«Сопредседательство Минской группы ОБСЕ уже пришло к логике, что этот вопрос является предметом обсуждений ровно настолько, насколько это приемлемо для Азербайджана», – написал Пашинян, отметив, что Баку исключает признание какого-либо статуса НКР, кроме как в составе своего государства.
Конфликт в Нагорном Карабахе длится со времен СССР, когда советское руководство передало Азербайджану территорию, исторически населенную армянами и поддерживаемую Ереваном. В сентябре 1991 г. НКР объявила о своей независимости, однако ее статус до сих пор не признала ни одна страна мира. Баку называет проживание армян в этой зоне «оккупацией» и требует вернуть формально принадлежащую ему территорию. В связи с этим в НКР неоднократно вспыхивают военные конфликты.
Последняя война в НКР началась 27 сентября 2020 г. и продлилась 44 дня. 9 ноября прошлого года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец боям в Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной НКР Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.
Вопрос о статусе Карабаха до сих пор остается открытым. По словам Попова, российские предложения предусматривают определение статуса НКР через проведение всенародного голосования под эгидой ООН или ОБСЕ, «выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права».