Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Путин назвал задачи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

Баку и Ереван вместе с Москвой будут восстанавливать транспортные и торговые связи региона
Илья Лакстыгал
Михаил Климентьев / ТАСС

Заключенные при посредничестве Москвы соглашения между Ереваном и Баку об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе реализуются последовательно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе», — сказал Путин. Он подчеркнул, что оно будет проводиться как в интересах армянского, так и азербайджанского народов.

Российский президент отметил, что теперь, когда огонь прекращен, инфраструктура восстанавливается, а беженцы возвращаются в Карабах, особого внимания заслуживает задача «разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ». «Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», — сказал Путин.

Ранее по теме: Путин назвал роль России при подготовке соглашения по Карабаху

Он добавил, что по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана будут намечены последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в соглашении от 9 ноября 2020 г. «Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», — сказал Путин.

Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших, который начался 14 декабря. Кроме того, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР.

Оставшаяся территория региона продолжает контролироваться непризнанной республикой. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор. Кроме того, договорённости предусматривают открытие транспортного коридора через территорию Армении в анклав Азербайджана — Нахичеванскую автономию. Его безопасность обеспечат размещенные на армянской территории пограничники ФСБ России. Баку планирует построить через этот коридор железную дорогу, которая свяжет его через Нахичевань напрямую с Турцией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных