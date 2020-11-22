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Путин назвал роль России при подготовке соглашения по Карабаху

Ведомости

При подготовке совместного заявления по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе Россия выполняла роль посредника, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«По сути, это была договоренность между двумя сторонами. Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение воюющих сторон, что мы сейчас и делаем», — рассказал он.

Президент также обратил внимание на то, что у документа три автора.

«Что касается самого текста, то мы делали это втроем – я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам) Алиев и премьер-министр (Армении Никол) Пашинян», — отметил он.

Ранее в пятницу Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в который входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.

На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также в связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре разместились почти 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.

Ранее по теме: Лавров: у достигнутых договоренностей по Карабаху нет альтернатив

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных