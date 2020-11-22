Путин назвал роль России при подготовке соглашения по Карабаху
При подготовке совместного заявления по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе Россия выполняла роль посредника, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«По сути, это была договоренность между двумя сторонами. Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение воюющих сторон, что мы сейчас и делаем», — рассказал он.
Президент также обратил внимание на то, что у документа три автора.
«Что касается самого текста, то мы делали это втроем – я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам) Алиев и премьер-министр (Армении Никол) Пашинян», — отметил он.
Ранее в пятницу Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в который входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.
На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также в связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре разместились почти 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.