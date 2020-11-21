Лавров: у достигнутых договоренностей по Карабаху нет альтернатив
Трехстороннее заявление по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе является безальтернативным путем урегулирования ситуации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита межведомственной делегации в Ереван.
«Всеми было признано, что заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, приобретшей несколько недель назад весьма острый характер. Единогласно подчеркнуто, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми», — заявил он.
Российская делегация и политическое руководство Армении подтвердили решимость вести работу по реализации договоренностей, добавил он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в который входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.