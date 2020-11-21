Шойгу обсудил с Алиевым выполнение договоренностей по Карабаху
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ход выполнения трехстороннего заявления по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения», — заявил Шойгу.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что с момента вступления договоренностей в силу режим прекращения огня соблюдается, выразив уверенность, что так будет и дальше.
Алиев в свою очередь поблагодарил Шойгу и руководство России за участие в подготовке трехстороннего заявления и назвал успешным ход его выполнения.
«На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», — добавил он.
В Минобороны также отметили, что Шойгу провел переговоры и с главой минобороны республики Закиром Гасановым.
Ранее сегодня Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Шойгу рассказал о завершении работы по переброске российского миротворческого контингента в Карабах, подчеркнув, что Россия намерена не допустить возобновления кровопролития в зоне конфликта.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в который входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.