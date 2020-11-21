Шойгу призвал Ереван строго контролировать соблюдение перемирия в Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу оборонного ведомства Армении Вагаршака Арутюняна обеспечить строгий контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим», — заявил Шойгу.
Глава российского оборонного ведомства также назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов России, которая предпринимает необходимые шаги по укреплению стабильности в регионе. По его словам, на сегодняшний день в Карабах вернулись почти 7000 граждан, покинувших регион после возобновления боестолкновений.
»Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче», — добавил он.
Министр обороны Армении в свою очередь подтвердил соблюдение режима прекращения огня и поблагодарил российских военных, готовивших проведение операции по развертыванию миротворческого контингента.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в который входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.