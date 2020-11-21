Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Политика

Шойгу обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте премьера республики.

Пашинян в ходе встречи выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией будет углубляться.

«Мы надеемся, что за этот период мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности… и военно-технического сотрудничества», — заявил он.

Премьер-министр республики также отметил, что во время обострения конфликта в Карабахе Ереван чувствовал поддержку Москвы.

Сергей Шойгу рассказал о завершении работы по переброске российского миротворческого контингента в Карабах, подчеркнув, что Россия намерена не допустить возобновления кровопролития в зоне конфликта.

«С нашей стороны, конечно, главная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, намерены ее выполнить», — заявил он.

Как отмечает ТАСС, сегодня в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой помимо Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в который входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.

По состоянию на 20 ноября армянские войска и формирования НКР полностью покинули территорию Агдамского района, а также начали выходить из Кельбаджарского района. На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также в связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре разместились 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.

Ранее по теме: Путин назвал последствие подрыва соглашений по Карабаху

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных