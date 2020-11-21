Шойгу обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте премьера республики.
Пашинян в ходе встречи выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией будет углубляться.
«Мы надеемся, что за этот период мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности… и военно-технического сотрудничества», — заявил он.
Премьер-министр республики также отметил, что во время обострения конфликта в Карабахе Ереван чувствовал поддержку Москвы.
Сергей Шойгу рассказал о завершении работы по переброске российского миротворческого контингента в Карабах, подчеркнув, что Россия намерена не допустить возобновления кровопролития в зоне конфликта.
«С нашей стороны, конечно, главная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, намерены ее выполнить», — заявил он.
Как отмечает ТАСС, сегодня в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой помимо Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в который входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.
По состоянию на 20 ноября армянские войска и формирования НКР полностью покинули территорию Агдамского района, а также начали выходить из Кельбаджарского района. На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также в связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре разместились 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.