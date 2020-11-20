Путин назвал последствие подрыва соглашений по Карабаху

Он подчеркнул, что в случае разрыва договоренностей ответственность за это будет на тех, кто призывал к этому. «Кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность», — сказал российский лидер. Он заверил, что сейчас благодаря вводу российских миротворцев созданы все условия для оказания международной гуманитарной помощи мирным жителям в зоне конфликта, а также разминирования и восстановления инфраструктуры.