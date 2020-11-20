Путин назвал последствие подрыва соглашений по Карабаху
Единственной альтернативой заключенных при посредничестве России договорённостей между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху является война, заявил российский президент Владимир Путин на совещании.
Глава государства отметил, что сейчас ряд политиков и общественных деятелей призывает затормозить выполнение соглашений. «Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что в случае разрыва договоренностей ответственность за это будет на тех, кто призывал к этому. «Кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность», — сказал российский лидер. Он заверил, что сейчас благодаря вводу российских миротворцев созданы все условия для оказания международной гуманитарной помощи мирным жителям в зоне конфликта, а также разминирования и восстановления инфраструктуры.
Ранее сегодня Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России, не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в которое входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остается юг Карабаха и город Шуша.
По состоянию на 20 ноября армянские войска и формирования НКР полностью покинули территорию Агдамского района, а также начали выходить из Кельбаджарского района. На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также на связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре, разместились 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.