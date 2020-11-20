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Путин назвал последствие подрыва соглашений по Карабаху

Ведомости

Единственной альтернативой заключенных при посредничестве России договорённостей между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху является война, заявил российский президент Владимир Путин на совещании.

Глава государства отметил, что сейчас ряд политиков и общественных деятелей призывает затормозить выполнение соглашений. «Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что в случае разрыва договоренностей ответственность за это будет на тех, кто призывал к этому. «Кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность», — сказал российский лидер. Он заверил, что сейчас благодаря вводу российских миротворцев созданы все условия для оказания международной гуманитарной помощи мирным жителям в зоне конфликта, а также разминирования и восстановления инфраструктуры.

Ранее сегодня Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе представляет особую ценность для России, не только с внешнеполитической точки зрения, но также и в контексте внутренней безопасности. Он также отметил, что СНГ, в которое входят и Армения, и Азербайджан, является для Москвы приоритетным направлением международной активности.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остается юг Карабаха и город Шуша.

По состоянию на 20 ноября армянские войска и формирования НКР полностью покинули территорию Агдамского района, а также начали выходить из Кельбаджарского района. На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также на связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре, разместились 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.

Ранее по теме: Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных