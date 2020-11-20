Алиев заявил о полном переходе Агдамского района под контроль Баку
Агдамский район, ранее занимаемый формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики, полностью перешел под контроль Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев в обращении к нации.
«Я искренне поздравляю вас с освобождением от оккупации Агдамского района. Искренне поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы уже больше не переселенцы. Вы вернетесь на свои родные земли», — приводит слова Алиева пресс-служба администрации президента Азербайджана. Он отметил, что Баку начнет немедленно восстанавливать инфраструктуру района и его центр, город Агдам, так как на «оккупированных землях все разрушено».
Ранее сегодня Мнобороны Азербайджана объявило, что подразделения армии страны начали входить в Агдамский район согласно трехстороннему заявлению о перемирии, подписанному президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении.
Агдам — азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). С 1993 г. город и большая часть района были заняты армянскими силами, фактически с тех пор Агдам был покинут населением (население сократилось с 28 тыс. человек в 1989 г. до чуть более 300 человек в 2010 г.). В соответствии с соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, Армения и Карабах были обязаны передать Азербайджану территорию Агдамского района до 20 ноября.
Бои между Арменией, поддерживаемой ей НКР и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Соглашение об урегулировании конфликта было заключено 9 ноября. Согласно договоренностям, стороны обменялись пленными и телами погибших. Ереван пообещал вывести все свои войска из региона к декабрю. Из соглашения следует, что пять районов, занятые к 1994 г. НКР, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией. В саму зону конфликта вводятся российские миротворцы, которые будут контролировать режим соблюдения огня и безопасный транспортный коридор через Лачинский район, связывающий оставшиеся под контролем НКР территории с Ереваном.