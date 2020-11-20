Алиев заявил о полном переходе Агдамского района под контроль Баку

Бои между Арменией, поддерживаемой ей НКР и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Соглашение об урегулировании конфликта было заключено 9 ноября. Согласно договоренностям, стороны обменялись пленными и телами погибших. Ереван пообещал вывести все свои войска из региона к декабрю. Из соглашения следует, что пять районов, занятые к 1994 г. НКР, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией. В саму зону конфликта вводятся российские миротворцы, которые будут контролировать режим соблюдения огня и безопасный транспортный коридор через Лачинский район, связывающий оставшиеся под контролем НКР территории с Ереваном.