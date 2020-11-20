Минобороны Азербайджана объявило о входе войск в Агдамский район

Бои между Арменией и Азербайджаном на территории Карабаха продолжались с 27 сентября до 10 ноября. В итоге 9 ноября конфликтующие стороны при посредничестве президента России Владимира Путина заключили соглашение, согласно которому семь районов Карабаха переходят под контроль Азербайджана, а саму зону конфликта вводятся российские миротворцы.