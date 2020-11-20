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Минобороны Азербайджана объявило о входе войск в Агдамский район

Ведомости

Подразделения азербайджанской армии 20 ноября вошли в Агдамский район, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении, 20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдамский район», — сообщили в министерстве.

Накануне о входе азербайджанских военных в город Агдам сообщал руководитель азербайджанской общины Карабаха Турал Гянджалиев, писал «Sputnik Азербайджан». Однако позднее Гянджалиев удалил это сообщение из Twitter.

Агдам — азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В соответствии с соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, Армения и Карабах были обязаны передать Азербайджану территорию Агдамского района до 20 ноября.

Бои между Арменией и Азербайджаном на территории Карабаха продолжались с 27 сентября до 10 ноября. В итоге 9 ноября конфликтующие стороны при посредничестве президента России Владимира Путина заключили соглашение, согласно которому семь районов Карабаха переходят под контроль Азербайджана, а саму зону конфликта вводятся российские миротворцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных