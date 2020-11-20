Минобороны Азербайджана объявило о входе войск в Агдамский район
Подразделения азербайджанской армии 20 ноября вошли в Агдамский район, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении, 20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдамский район», — сообщили в министерстве.
Накануне о входе азербайджанских военных в город Агдам сообщал руководитель азербайджанской общины Карабаха Турал Гянджалиев, писал «Sputnik Азербайджан». Однако позднее Гянджалиев удалил это сообщение из Twitter.
Агдам — азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В соответствии с соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, Армения и Карабах были обязаны передать Азербайджану территорию Агдамского района до 20 ноября.
Бои между Арменией и Азербайджаном на территории Карабаха продолжались с 27 сентября до 10 ноября. В итоге 9 ноября конфликтующие стороны при посредничестве президента России Владимира Путина заключили соглашение, согласно которому семь районов Карабаха переходят под контроль Азербайджана, а саму зону конфликта вводятся российские миротворцы.