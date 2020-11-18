Отправка войск в Карабах одобрена официально

Отправка войск в Карабах одобрена официальноСроки мирного урегулирования не ясны никому
Совет Федерации 18 ноября единогласно одобрил постановление, разрешающее президенту Владимиру Путину отправить миротворческий воинский контингент в Нагорный Карабах для контроля за исполнением подписанного 9 ноября заявления о перемирии после почти полуторамесячной армяно-азербайджанской войны.
При этом в подписанном 10 ноября указе президента об отправке контингента в Карабах сказано, что это делается на основании разрешения Совета Федерации от 2015 г., выданного для развертывания войск в Сирии для проведения операции против террористов. А сенатор Андрей Клишас заявил 18 ноября, что у Путина после инцидента 9 ноября с гибелью сбитого азербайджанскими военными российского военного вертолета Ми-24П было право отправлять подразделения и на основании бессрочного разрешения на использование войск за рубежом, полученного президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г.
«Да, действительно, было постановление 2015 г., которое и являлось, и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений. Но, учитывая, что впереди у нас [российских войск, согласно заявлению 9 ноября] пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что «территориальные притязания и споры о принадлежности той или иной земли, как правило, не исчерпываются сложившейся на текущий момент конфигурацией сил. В таких вопросах всегда возможен откат, так как у каждой стороны своя правда. Дабы избежать этого отката, наши миротворцы останутся в Карабахе, что обеспечит не только прекращение огня, но и как минимум пять лет мирного сосуществования».
Сроки политического урегулирования, а именно определения статуса Нагорного Карабаха, не ясны, сообщил 18 ноября журналистам замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вопроса о статусе этой территории не существует, однако Путин в интервью 17 ноября, посвященном армяно-азербайджанскому конфликту, сказал, что окончательный статус Карабаха не урегулирован.