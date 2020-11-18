Отправка войск в Карабах одобрена официально

При этом в подписанном 10 ноября указе президента об отправке контингента в Карабах сказано, что это делается на основании разрешения Совета Федерации от 2015 г., выданного для развертывания войск в Сирии для проведения операции против террористов. А сенатор Андрей Клишас заявил 18 ноября, что у Путина после инцидента 9 ноября с гибелью сбитого азербайджанскими военными российского военного вертолета Ми-24П было право отправлять подразделения и на основании бессрочного разрешения на использование войск за рубежом, полученного президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г.