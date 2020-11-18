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Отправка войск в Карабах одобрена официально

Сроки мирного урегулирования не ясны никому
Светлана Бочарова Алексей Никольский
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Совет Федерации 18 ноября единогласно одобрил постановление, разрешающее президенту Владимиру Путину отправить миротворческий воинский контингент в Нагорный Карабах для контроля за исполнением подписанного 9 ноября заявления о перемирии после почти полуторамесячной армяно-азербайджанской войны.

При этом в подписанном 10 ноября указе президента об отправке контингента в Карабах сказано, что это делается на основании разрешения Совета Федерации от 2015 г., выданного для развертывания войск в Сирии для проведения операции против террористов. А сенатор Андрей Клишас заявил 18 ноября, что у Путина после инцидента 9 ноября с гибелью сбитого азербайджанскими военными российского военного вертолета Ми-24П было право отправлять подразделения и на основании бессрочного разрешения на использование войск за рубежом, полученного президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г.

«Да, действительно, было постановление 2015 г., которое и являлось, и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений. Но, учитывая, что впереди у нас [российских войск, согласно заявлению 9 ноября] пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Совфед разрешил Путину отправить российских военных в Нагорный Карабах

Председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что «территориальные притязания и споры о принадлежности той или иной земли, как правило, не исчерпываются сложившейся на текущий момент конфигурацией сил. В таких вопросах всегда возможен откат, так как у каждой стороны своя правда. Дабы избежать этого отката, наши миротворцы останутся в Карабахе, что обеспечит не только прекращение огня, но и как минимум пять лет мирного сосуществования».

Сроки политического урегулирования, а именно определения статуса Нагорного Карабаха, не ясны, сообщил 18 ноября журналистам замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вопроса о статусе этой территории не существует, однако Путин в интервью 17 ноября, посвященном армяно-азербайджанскому конфликту, сказал, что окончательный статус Карабаха не ­урегулирован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных