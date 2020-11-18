Совфед разрешил Путину отправить российских военных в Нагорный Карабах

Совфед разрешил Путину отправить российских военных в Нагорный КарабахВвод миротворцев без согласия Совфеда объяснили сбитым вертолетом
Совет Федерации единогласно принял постановление, в рамках которого президент России получает право на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных, а также необходимое вооружение, военную и специальную технику, передает ТАСС. Такое решение было принято на заседании 18 ноября
«Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 г. воинского формирования Вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам», — говорится в постановлении.
Ранее сегодня глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что президенту следует запросить разрешения верхней палаты парламента на пятилетнее пребывание российских миротворцев в Карабахе, так как они размещаются там «на долгий срок». В то же время он пояснил, что для самой переброски войск в Армению, откуда они в качестве миротворцев двинулись в Карабах, разрешение не требовалось, так как «требовалось остановить войну» и «там сбили наш вертолет, два человека погибли».
11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для ввода российских миротворцев в Карабах не потребовалось разрешения Совфеда. По его словам, сейчас продолжает действовать постановление палаты от 2015 г. об отправке военнослужащих за границу, принятое в канун отправки контингента российских войск в Сирию для помощи правительству страны в борьбе с террористами.
Армения и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября при посредничестве России. В этот же день азербайджанские военные по ошибке сбили российский ударный вертолет Ми-24 из состава 102-й базы Минобороны России в Гюмри, пролетавший в непосредственной близости от границы с Нахичеванской автономной республикой (анклав Азербайджана), в результате чего погибли два российских летчика.
По соглашению от 9 ноября боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом НКР и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Первые подразделения российских миротворцев вошли в Карабах 12 ноября.