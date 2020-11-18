Путин заявил об упущенной возможности прекратить бои в Карабахе в октябре
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе мог бы завершиться в октябре, но тогда армянская сторона отказалась принять предложение о прекращении огня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1».
19-20 октября у президента прошла серия телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Путина, ему удалось убедить Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием со стороны Баку было возвращение беженцев, в том числе, в город Шуша. Путин отметил, что неожиданно для него Пашинян был против. Премьер сказал, что видит в этом условии угрозу для интересов Армении и Карабаха.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.
После подписания мирового соглашения в Армении начался политический кризис. Президент Армении Армен Саркисян поздно вечером 16 ноября заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов и призвал временно передать власть в стране правительству национального согласия.
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны.