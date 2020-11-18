Путин заявил об упущенной возможности прекратить бои в Карабахе в октябре

19-20 октября у президента прошла серия телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Путина, ему удалось убедить Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием со стороны Баку было возвращение беженцев, в том числе, в город Шуша. Путин отметил, что неожиданно для него Пашинян был против. Премьер сказал, что видит в этом условии угрозу для интересов Армении и Карабаха.