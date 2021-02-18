В «Векторе» заявили о выпуске более 40 000 доз «ЭпиВакКороны»

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Первым в мире в августе 2020 г. зарегистрирован препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи.