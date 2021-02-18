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В «Векторе» заявили о выпуске более 40 000 доз «ЭпиВакКороны»

Ведомости

В России в гражданский оборот ввели более 40 тыс. доз вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона», заявила заместитель гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству разработчика препарата, центра «Вектор», Татьяна Непомнящих.

«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз [вакцины от коронавируса "Эпиваккорона"], они поставлены в большое количество регионов России», — сказала Непомнящих в эфире «Первого канала», число регионов она не уточнила.

По ее словам, сам «Вектор» планирует ежемесячно производить 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. Остальной объем, около 1 млн доз, произведут партнеры центра.

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Первым в мире в августе 2020 г. зарегистрирован препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи.

Ранее по теме: Власти Москвы пока планируют использовать при вакцинации только «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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