В «Векторе» заявили о выпуске более 40 000 доз «ЭпиВакКороны»
В России в гражданский оборот ввели более 40 тыс. доз вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона», заявила заместитель гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству разработчика препарата, центра «Вектор», Татьяна Непомнящих.
«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз [вакцины от коронавируса "Эпиваккорона"], они поставлены в большое количество регионов России», — сказала Непомнящих в эфире «Первого канала», число регионов она не уточнила.
По ее словам, сам «Вектор» планирует ежемесячно производить 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. Остальной объем, около 1 млн доз, произведут партнеры центра.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Первым в мире в августе 2020 г. зарегистрирован препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи.