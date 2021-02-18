Латвия запретила въезд ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву

Соловьев заявил РБК, что его этот запрет «никак не коснется», потому что, по его словам, он не был в Прибалтике «лет сто», санкции Латвии против себя Соловьев назвал «личным оскорблением». Союз журналистов России (СЖР), как передает «РИА Новости», назвал запрет на въезд Соловьеву в Латвию «выдавливанием русского языка и российских журналистов» из страны.