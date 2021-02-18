ФСБ задержала вице-мэра Челябинска
Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Челябинской области задержали заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ РФ.
«Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков», — цитирует агентство свою собеседницу.
При этом причины задержания в УФСБ не назвали. В пресс-службе рекомендовали обратиться в следственное управление Следственного комитета (СК) по региону, однако ведомство пока не сообщило о случившемся.
По данным сайта городской администрации Челябинска, пост замглавы по экономическому развитию и инвестициям Извеков занимает с 26 февраля 2020 г. В течение пяти лет до этого назначения он был руководителем в разных коммерческих структурах, включая интернет-провайдера «Айзет-Телеком Урал», «Ростелеком» и «Ростех». Родился 18 марта 1979 г. в Увельском районе Челябинской области. Получил историческое образование в Челябинском государственном университете.