ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

По данным сайта городской администрации Челябинска, пост замглавы по экономическому развитию и инвестициям Извеков занимает с 26 февраля 2020 г. В течение пяти лет до этого назначения он был руководителем в разных коммерческих структурах, включая интернет-провайдера «Айзет-Телеком Урал», «Ростелеком» и «Ростех». Родился 18 марта 1979 г. в Увельском районе Челябинской области. Получил историческое образование в Челябинском государственном университете.