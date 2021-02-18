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ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Ведомости

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Челябинской области задержали заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ РФ. 

«Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков», — цитирует агентство свою собеседницу.

При этом причины задержания в УФСБ не назвали. В пресс-службе рекомендовали обратиться в следственное управление Следственного комитета (СК) по региону, однако ведомство пока не сообщило о случившемся. 

По данным сайта городской администрации Челябинска, пост замглавы по экономическому развитию и инвестициям Извеков занимает с 26 февраля 2020 г. В течение пяти лет до этого назначения он был руководителем в разных коммерческих структурах, включая интернет-провайдера «Айзет-Телеком Урал», «Ростелеком» и «Ростех». Родился 18 марта 1979 г. в Увельском районе Челябинской области. Получил историческое образование в Челябинском государственном университете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных