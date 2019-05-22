ЦБ обнаружил в Челябинске группу манипуляторов ценными бумагами

Несколько лет они проводили сделки с акциями из «второго и третьего эшелона» на Московской бирже, завышая стоимость бумаг

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Максим Стулов / Ведомости

ЦБ выявил еще один случай манипулирования ценными бумагами на Московской бирже: сделки проходили с акциями компании «второго и третьего эшелона» в 2015–2018 гг., сообщил регулятор. Это бумаги челябинского страховщика «Аско-страхование», компании «ЧЗПСН-профнастил», «ОГК-2», группы «Разгуляй», компаний «Ашинский метзавод» и «Тучковский КСМ». Все сделки с этими бумагами проводили участники торгов из Челябинска.

О манипулировании этими акциями ЦБ узнал от брокера, который заметил подозрительные операции с бумагами «Аско-страхования» по счетам челябинской компании «ОК-финанс» и обратился к регулятору, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

Совладелец «ОК-финанс» Алексей Овакимян (владеет 50% компании) был аффилирован со страховщиком: он являлся членом его наблюдательного совета, указано в сообщении ЦБ. По данным «СПАРК-Интерфакса» на декабрь 2017 г., Овакимян также был миноритарным владельцем «Аско-страхования», ему принадлежало 0,028% компании.