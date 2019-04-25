ЦБ раскрыл схему вывода денег из НПФ «Аквилон»

Андрей Махонин / Ведомости

ЦБ выявил схему вывода денег из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Аквилон» с помощью манипулирования ценными бумагами, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Материалы регулятор передал в правоохранительные органы.

Схема, по словам Ляха, работала с марта по декабрь 2015 г. Выглядело это так: «дочка» брокера «Кит финанс» – «Кит финанс трейд» – брала в репо облигации 68 эмитентов и продавала их управляющей компании «Тринфико», которая расплачивалась за них деньгами НПФ «Аквилон» («Тринфико» управляла его пенсионными накоплениями). Через несколько дней эти же самые облигации «Тринфико» продавала обратно «Кит финанс трейду», но дешевле. НПФ фиксировал убыток, «Кит финанс трейд» – прибыль.

Все эти облигации были неликвидными, сообщил Лях. Всего таких сделок было 653, убыток НПФ составил 57 млн руб. Но сделки только на 6 млн руб. по формальным признакам могут быть признаны манипулированием рынком, отметил Лях.

Нельзя сказать, что «Тринфико» всегда так управляла деньгами, подчеркнул Лях: сделки с другими контрагентами в те же десять месяцев 2015 г. дали положительный финансовый результат. Операции с неликвидными облигациями вели начальник управления брокерских операций «Кит финанса» Вадим Дорофеев и еще один сотрудник этого управления, имени которого Лях не назвал, – на обоих были оформлены доверенности от «Кит финанс трейда». Со стороны «Тринфико» средствами НПФ «Аквилон» распоряжался Фарит Закиров, начальник отдела управления пенсионными накоплениями УК и одновременно начальник отдела продаж группы «Тринфико». ЦБ аннулировал обоим квалификационные аттестаты и решил провести оценку деятельности «Тринфико».

«Аквилон» не работает с УК «Тринфико» с начала 2016 г. Основной акционер фонда – Серик Рахметов: ему напрямую принадлежит 58,33% и еще 36,46% – через компанию «Глобалстрой-инжиниринг» (ГСИ), следует из данных ЦБ на июнь 2018 г. Совладельцами ГСИ являются структуры президента «Лукойла» Вагита Алекперова и его заместителя Леонида Федуна: они контролируют 5,2% «Аквилона». По итогам 2015 г. под управлением НПФ «Аквилон» было 771 млн руб. пенсионных накоплений. В 2015 г. доходность от инвестирования накоплений фонда составила 8,4%, при этом доходность УК ВЭБа составила 13,15% по расширенному портфелю и 15,31% – по портфелю госбумаг.

«В 2016 г. у регулятора возникали вопросы по данной теме. Мы предоставили все запрошенные документы и объяснения на данный счет, которые полностью удовлетворили регулятора», – говорит представитель «Тринфико», замечая, что после этого к компании не поступало никаких дополнительных запросов, непонятно, на основании чего были сделаны выводы о манипулировании. «Мы проводили внутреннее расследование, но никаких нарушений также не выявили», – указал он.

«Тринфико» планирует отстаивать свои интересы и защищать репутацию компании и сотрудников и на первом этапе запросит разъяснения у ЦБ, сказал представитель «Тринфико»: «Мы надеемся на справедливое и прозрачное расследование, которое, уверены, снимет все обвинения». Все вопросы с «Аквилоном» были урегулированы, добавил он.

Запрос Федуну и Алекперову, переданный через представителя «Лукойла», остался без ответа.