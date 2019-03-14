ЦБ рассказал, как будет оздоравливать пенсионные фонды

Он сможет вводить мораторий на переход клиентов из санируемого НПФ, а топ-менеджеры останутся без пенсии

Центробанк представил концепцию санации негосударственных пенсионных фондов Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк представил концепцию санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которую разработал вместе с Минфином. Схема оздоровления фондов будет схожа с уже существующими механизмами санации банков и страховщиков, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку (здесь и далее его цитаты по ТАСС).

О создании механизма санации НПФ ЦБ задумался давно. У регулятора должны быть инструменты на случай кризисных ситуаций, говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Понадобятся или нет – другой вопрос. Понимаете, это как есть армия у страны, не факт, что страна будет воевать, но чем у нее больше армия, тем меньше вероятности, что она будет воевать». Это заявление (цитата по «Интерфаксу») Швецов сделал в октябре 2017 г., спустя месяц после того, как ЦБ забрал на санацию банк «ФК Открытие», а вместе с ним три принадлежащих ему НПФ. На их оздоровление этих фондов ЦБ направил 43 млрд руб.

ЦБ сможет забирать фонды на санацию, если увидит признаки их финансовой неустойчивости, сказал Чистюхин: «В рамках установления этих признаков предполагается наделение ЦБ возможностью проверять отдельно, дополнительно активы и обязательства НПФ с привлечением внешних экспертов». По его словам, речь идет о внешних актуариях и независимых оценщиках.

Отзыв лицензии у НПФ может спровоцировать эффект «заражения» и оказать влияние не только на сам фонд и его клиентов, но и на компании, с которыми работал фонд и чьи инструменты он держит, отметил Чистюхин. Речь идет не только о вкладчиках, но и о сегментах финансового рынка, которые связаны с НПФ облигациями, вкладами или иными видами размещения активов, добавил он.

Регулятор может забирать фонды на санацию в двух случаях, указал зампред ЦБ: «Первое основание – это выявление недостаточности активов НПФ по итогам стресс-тестирования. И второе – это выявление актуарного дефицита в размере более 5% от обязательств фонда по итогам ежегодного актуарного оценивания».

Санированный фонд будет попадать в Фонд консолидации пенсионного сектора, а управлять им будет временная администрация – исполнять ее функции будет управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Эта УК будет общей у всех трех фондов консолидации – банковского, пенсионного и страхового секторов.

Центробанк также сможет списывать капитал санируемого фонда до 1 рубля, что необходимо «для прекращения влияния текущих или прошлых акционеров на принятие решений», отметил Чистюхин. Так же как банки и страховщики, НПФ будут списывать свои обязательства перед акционерами и топ-менеджментом.

«Менеджмент не должен являться тем лицом, которое имеет право на получение какой-то части из негосударственного пенсионного фонда, если его действия привели к тому, что этот фонд вынужден подойти к санации», – пояснил он.

ЦБ также получит право вводить мораторий на уход клиентов из санированного НПФ, указал Чистюхин: «Не путать с возможностью исполнения соответствующих обязательств НПФ с уплатой уже назначенных пенсий. Но перейти в период действия плана [оздоровления] НПФ в другие негосударственные пенсионные фонды либо прекратить договор по негосударственному пенсионному обеспечению, получить выкупные суммы – мораторий может предусматривать такого рода ограничения».

У механизма санации НПФ будет своя специфика, указал Чистюхин: «Единственное, наверное, очень важное отличие от банков и от страховщиков заключается в том, что фактически НПФ имеет как минимум три баланса, три отдельных "мешка" – это собственные средства, пенсионные накопления и пенсионные резервы».

Выделенные регулятором деньги «могут идти, они идут, если есть недостаток, на пополнение средств пенсионных резервов или пенсионных накоплений через собственные средства», заявил Чистюхин. По его словам, существует «апробированный на практике» механизм. Деталей он не уточнил.

После завершения санации ЦБ намерен продавать фонды на рынке, как и банки. Первая попытка регулятора продать санированный банк в четверг, 14 марта, провалилась: аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка не состоялся из-за отсутствия участников.

По словам Чистюхина, законопроект о санации НПФ планируется представить для публичного обсуждения в мае.