Государство защитит добровольные пенсии россиян
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Минфин и ЦБ хотят включить в систему гарантирования негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работающие с пенсионными резервами, заявил 13 марта замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы договорились, что это будет повторением того, что было с накоплениями, – акционирование, гарантирование, санация. Мы будем предлагать, что сначала должно происходить акционирование и проверка ЦБ, а потом уже включение в систему гарантирования», – сказал Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).
Система гарантирования пенсионных накоплений была запущена в 2015 г., она защищает накопительные пенсии россиян по аналогии со страхованием вкладов в банках. Сейчас в системе 35 фондов. Всего их в России 52, все они – акционерные общества. К концу III квартала 2018 г. под управлением всех НПФ находилось 1,1 трлн руб. пенсионных резервов, говорится в материалах ЦБ. Сейчас эти деньги государством не защищены.
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