НПФ недосчитались десятков миллиардов рублей в «московском банковском кольце»
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Санация трех банковских групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка – обошлась ЦБ в 2,8 трлн руб. Но за их проблемы до сих пор расплачиваются еще и люди, чьи пенсионные накопления хранятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), инвестировавших в бумаги этих банков или связанных с ними компаний.
Три НПФ группы «Открытие» – «Лукойл-гарант», РГС и НПФ электроэнергетики (объединены в «Лукойл-гарант» в августе 2018 г.) – по итогам прошлого года зачислили на счета 7,7 млн застрахованных лиц доход 0%. А НПФ «Будущее» (принадлежал ранее Борису Минцу), куда отнесли пенсию 4,4 млн человек, впервые в истории российского рынка распределил по счетам убыток 3,98%. Выйти в плюс смогли «Сафмар» и «Доверие», которые ранее входили в одну группу с Бинбанком: они принесли 4,2 млн клиентов доход в 1,8 и 2,9% соответственно.
Результаты этого года еще не подведены, но по итогам девяти месяцев убытки «Лукойл-гаранта» и «Будущего» составили 13,5 и 8,3%, «Сафмар» заработал 2,1% дохода, «Доверие» – 0,81%, свидетельствуют данные ЦБ.
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