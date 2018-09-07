Кому принадлежит компания, забравшая активы Минца и Блажко

Владельцами RT&I оказались тезка бизнесмена, давшего $2 млн на следственный эксперимент с Улюкаевым, и бывший менеджер ГК «Регион»
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В пятницу кипрская Riverstretch Trading & Investments (RT&I), О1 Group и «ФГ Будущее» объявили о завершении передачи активов владельца O1 Group Бориса Минца. RT&I получила O1 Properties и «ФГ Будущее», владеющие соответственно офисами класса А и пенсионными фондами «Будущее», «Телеком союз», «Социальное развитие» и «Образование». Компания получила активы за долги O1 Group: группа была должна Московскому кредитному банку (МКБ), который переуступил долги своему акционеру концерну «Россиум» Романа Авдеева, а тот затем переуступил этот долг RT&I. Сейчас RT&I проводит оценку операционной деятельности, актуализирует стратегии O1 Properties и НПФ, сказано в совместном заявлении компаний.

В нем впервые назван руководитель российского представительства компании. «Ведомости» нашли еще несколько важных фактов о загадочном собирателе активов Бориса Минца и основателя «Донстроя» Максима Блажко – несколько его объектов также достались RT&I. Участники рынка называли эту компанию дружественной «Роснефти» и ГК «Регион».

Главный владелец

RT&I была основана на Кипре в 2007 г., но «с самого начала деятельности имеет официальное представительство в России». Сферой своей деятельности компания называет девелопмент и недвижимость.

По данным кипрского реестра, владельцем RT&I является российское ООО «Бизнестраст». Конечные владельцы этого ООО – Павел Ващенко (90%) и Валерий Михайлов (10%), следует из ЕГРЮЛ.

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