Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Долговой центр им. Блажко и Минца

Загадочная компания собирает проекты Блажко и Минца

Еще один проект основателя «Донстроя» может достаться фирме, которую связывают с кипрской Riverstretch Trading & Investments
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Торги по продаже имущества ООО «Ривер тауэр» признаны несостоявшимися: на участие в аукционе подана лишь одна заявка, сообщила компания на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. С изрядной долей уверенности можно сказать, что договор будет заключен с единственным участником, закон это позволяет, говорят два человека, близких к кредиторам «Ривер тауэра» и организаторам аукциона.

«Ривер тауэр» на 90% принадлежит Максиму Блажко, основателю девелоперских компаний «Донстрой», «Нордстар девелопмент» и «Горн девелопмент». В феврале 2014 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила «Ривер тауэру» построить у Звенигородского шоссе многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, из которых 172 000 кв. м – торгово-развлекательный центр, а 95 000 кв. м – офисы. Финансировал проект банк «Российский капитал» (владеет 10% «Ривер тауэра»). Долг перед ним был 4 млрд руб., говорил в 2016 г. человек, близкий к банку. «Российский капитал» подал иск о банкротстве «Ривер тауэра», а позже переуступил права требования к компании Блажко Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В исковых материалах указаны претензии АСВ на 2,3 млрд руб. Имущество «Ривер тауэра» заложено в АСВ, следует из карточки торгов.

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