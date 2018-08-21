У O1 Properties Бориса Минца сменился владелец
Держатели облигаций O1 Properties Finance на $350 млн могут предъявить бумаги к полному погашению
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Кроме пакета О1 Properties по кредиту МКБ были заложены 75% +1 акция финансовой группы «Будущее», также принадлежащей Минцу
Евгений Разумный / Ведомости
У одного из крупнейших владельцев московской недвижимости – компании O1 Properties, входившей в группу O1 Бориса Минца, – сменился акционер. В начале июля 70% акций класса A и 58% акций класса B O1 Properties приобрела кипрская Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом сообщила SPV-компания группы O1 Properties Finance – во вторник она разместила такое сообщение для держателей своих евробондов на $350 млн на Ирландской фондовой бирже.
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