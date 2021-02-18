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СК назвал причину задержания вице-мэра Челябинска

Ведомости

Следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Челябинска, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении. 

По данным следствия, в 2020 г. подозреваемый получил взятку в размере более 400 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, рассказали в следственном управлении.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ сообщили о задержании заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Пост замглавы по экономическому развитию и инвестициям он занимает с 26 февраля 2020 г. До этого назначения Извеков был руководителем в разных коммерческих структурах.

Ранее по теме: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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