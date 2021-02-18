СК назвал причину задержания вице-мэра Челябинска

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ сообщили о задержании заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Пост замглавы по экономическому развитию и инвестициям он занимает с 26 февраля 2020 г. До этого назначения Извеков был руководителем в разных коммерческих структурах.