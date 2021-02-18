СК назвал причину задержания вице-мэра Челябинска
Следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Челябинска, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2020 г. подозреваемый получил взятку в размере более 400 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, рассказали в следственном управлении.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ сообщили о задержании заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Пост замглавы по экономическому развитию и инвестициям он занимает с 26 февраля 2020 г. До этого назначения Извеков был руководителем в разных коммерческих структурах.