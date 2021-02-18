МГУ разрешит иностранным студентам находиться в общежитии вуза во время изоляции
Иностранные студенты МГУ им. Ломоносова получат возможность поселиться в общежитии вуза на время изоляции, которая составит от 3 до 5 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
«Московский университет предоставляет возможность всем приезжающим иностранным студентам поселиться в общежитии МГУ на период прохождения изоляции, длительность которой составит от трех до пяти дней», — сказали в вузе.
Прибывающие из-за границы студенты должны будут в течение трех дней после приезда сдать в общежитии второй тест на COVID-19, после чего с отрицательным результатом смогут выйти на учебу и поселиться в общежитии на период обучения.
В МГУ уточнили, что в весенний семестр вся учеба переходит на очный формат, поэтому вуз ожидает своих иностранных студентов из более чем 25 стран.
Ранее МГУ сообщил, что очные занятия для студентов начнутся с 8 февраля. Университет перешел на дистанционное обучение после приказа Минобрнауки о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.