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МГУ разрешит иностранным студентам находиться в общежитии вуза во время изоляции

Ведомости

Иностранные студенты МГУ им. Ломоносова получат возможность поселиться в общежитии вуза на время изоляции, которая составит от 3 до 5 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Московский университет предоставляет возможность всем приезжающим иностранным студентам поселиться в общежитии МГУ на период прохождения изоляции, длительность которой составит от трех до пяти дней», — сказали в вузе.

Прибывающие из-за границы студенты должны будут в течение трех дней после приезда сдать в общежитии второй тест на COVID-19, после чего с отрицательным результатом смогут выйти на учебу и поселиться в общежитии на период обучения.

В МГУ уточнили, что в весенний семестр вся учеба переходит на очный формат, поэтому вуз ожидает своих иностранных студентов из более чем 25 стран.

Ранее МГУ сообщил, что очные занятия для студентов начнутся с 8 февраля. Университет перешел на дистанционное обучение после приказа Минобрнауки о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Ранее по теме: МГУ вернет очные занятия с 8 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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