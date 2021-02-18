МГУ разрешит иностранным студентам находиться в общежитии вуза во время изоляции

Ранее МГУ сообщил, что очные занятия для студентов начнутся с 8 февраля. Университет перешел на дистанционное обучение после приказа Минобрнауки о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.