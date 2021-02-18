В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса, сообщает телерадиовещательная организация NRK. Выявленный вариант инфекции, получивший название B.1.525, имеет сходство как с английским, так и южноафриканским штаммами.
«Около десяти случаев нового варианта с названием B.1.525 были обнаружены в Норвегии за последние 24 часа», — сообщается на сайте NRK.
По словам руководителя отдела национального института общественного здравоохранения Лине Волд, в вирусе фиксируются изменения, которые могут повлиять на его заразность.
Она пояснила, что новый штамм может циркулировать в других странах, где об этом могут не знать из-за низкого качества или количества проведенных анализов.
На сегодняшний день каждый шестой случай заражения в Осло приходится на английскую мутацию — всего около 700 случаев. Еще 42 раза в Норвегии зафиксировали южноафриканскую мутацию.