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В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

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В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса, сообщает телерадиовещательная организация NRK. Выявленный вариант инфекции, получивший название B.1.525, имеет сходство как с английским, так и южноафриканским штаммами.

«Около десяти случаев нового варианта с названием B.1.525 были обнаружены в Норвегии за последние 24 часа», — сообщается на сайте NRK. 

По словам руководителя отдела национального института  общественного здравоохранения Лине Волд, в вирусе фиксируются изменения, которые могут повлиять на его заразность.

Она пояснила, что новый штамм может циркулировать в других странах, где об этом могут не знать из-за низкого качества или количества проведенных анализов.

На сегодняшний день каждый шестой случай заражения в Осло приходится на английскую мутацию — всего около 700 случаев. Еще 42 раза в Норвегии зафиксировали южноафриканскую мутацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных