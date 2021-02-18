Суд арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома»
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Правоохранители задержали Левакова в Москве в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По информации источников агентства, следствие вменяет Левакову получение взятки в 5 млн руб.
«Леваков обвиняется в злоупотреблении в сфере закупок в компании "Ростелеком". Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере 5 млн руб. Вину он категорически отрицает», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что факты злоупотреблений Леваковым были выявлены в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании, которая предоставила правоохранительным органам всю необходимую информацию. Леваков был уволен из компании 30 марта прошлого года.