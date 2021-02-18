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Суд арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Правоохранители задержали Левакова в Москве в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По информации источников агентства, следствие вменяет Левакову получение взятки в 5 млн руб.

«Леваков обвиняется в злоупотреблении в сфере закупок в компании "Ростелеком". Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере 5 млн руб. Вину он категорически отрицает», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что факты злоупотреблений Леваковым были выявлены в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании, которая предоставила правоохранительным органам всю необходимую информацию. Леваков был уволен из компании 30 марта прошлого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных