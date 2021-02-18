Суд арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что факты злоупотреблений Леваковым были выявлены в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании, которая предоставила правоохранительным органам всю необходимую информацию. Леваков был уволен из компании 30 марта прошлого года.