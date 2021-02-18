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Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма коронавируса в РФ

Ведомости

Британский штамм коронавируса практически не имеет распространения в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто вернувшись из любой поездки заболел, проявил какие-то симптомы. Пока это единичные находки, они есть. Но они говорят о том, что распространения иных штаммов в РФ нет», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом она напомнила, что российские вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» подтвердили свою эффективность против британского штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса обнаружили в Великобритании и еще 10 странах мира. У нового штамма имеется мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом. 

По данным оперативного штаба на 18 февраля, в России за сутки выявили 13 447 новых случаев коронавируса, 18 730 человек выздоровели, 480 скончались. Всего в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев заражения и 81 926 летальных исходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных