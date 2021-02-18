Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма коронавируса в РФ
Британский штамм коронавируса практически не имеет распространения в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто вернувшись из любой поездки заболел, проявил какие-то симптомы. Пока это единичные находки, они есть. Но они говорят о том, что распространения иных штаммов в РФ нет», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
При этом она напомнила, что российские вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» подтвердили свою эффективность против британского штамма коронавируса.
Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса обнаружили в Великобритании и еще 10 странах мира. У нового штамма имеется мутация в белке шипа, который помогает вирусу проникнуть в клетку организма. Такая мутация есть в варианте коронавируса из Южной Африки и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу защищаться от антител, вырабатываемых организмом.
По данным оперативного штаба на 18 февраля, в России за сутки выявили 13 447 новых случаев коронавируса, 18 730 человек выздоровели, 480 скончались. Всего в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев заражения и 81 926 летальных исходов.