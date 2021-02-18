Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма коронавируса в РФ

«У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто вернувшись из любой поездки заболел, проявил какие-то симптомы. Пока это единичные находки, они есть. Но они говорят о том, что распространения иных штаммов в РФ нет», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».