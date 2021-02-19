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Крымский мост перекрыли впервые после открытия

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Движение по автомобильной части Крымского моста впервые с момента его постройки временно перекрыто из-за снегопада, заявил в эфире «Радио Крым» замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сказал Лукашенко. По его словам, работы по расчистке мостового перехода могут занять до нескольких часов, так как снег продолжает идти.

«Я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на территорию материковой части Российской Федерации, пока временно воздержаться», — сказал Лукашенко, отметив, что тем, кто уже выехал в сторону перехода через Керченский пролив, стоит остановиться на время в ближайших к нему городах и поселках.

Совмещенный железнодорожный и автомобильный Крымский мост начали строить в 2015 г. Протяженность перехода составила 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение. В июне 2020 г. по Крымскому мосту стали ходить грузовые поезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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