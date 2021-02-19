Крымский мост перекрыли впервые после открытия

«Я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на территорию материковой части Российской Федерации, пока временно воздержаться», — сказал Лукашенко, отметив, что тем, кто уже выехал в сторону перехода через Керченский пролив, стоит остановиться на время в ближайших к нему городах и поселках.