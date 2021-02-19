Крымский мост перекрыли впервые после открытия
Движение по автомобильной части Крымского моста впервые с момента его постройки временно перекрыто из-за снегопада, заявил в эфире «Радио Крым» замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сказал Лукашенко. По его словам, работы по расчистке мостового перехода могут занять до нескольких часов, так как снег продолжает идти.
«Я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на территорию материковой части Российской Федерации, пока временно воздержаться», — сказал Лукашенко, отметив, что тем, кто уже выехал в сторону перехода через Керченский пролив, стоит остановиться на время в ближайших к нему городах и поселках.
Совмещенный железнодорожный и автомобильный Крымский мост начали строить в 2015 г. Протяженность перехода составила 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение. В июне 2020 г. по Крымскому мосту стали ходить грузовые поезда.