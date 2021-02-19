Минфин предложил ввести налог на добычу драгметаллов физлицами

Ранее предложенный законопроект Минвостокразвития предполагает, что добывать золото смогут через оформление индивидуальным предпринимателем (ИП) на специально выделенных старательских участках непромышленных месторождений, где запасы металла составляют от одного до 20–30 кг. Оформить статус старателя Минвостокразвития предлагает с помощью специального цифрового сервиса, с помощью него можно будет и выбрать участок на специальной интерактивной карте. Предполагается, что сервис будет работать по аналогии с теми, что действуют на дальнем Востоке для оформления дальневосточного гектара и получения участков под аквакультуру.