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Минфин предложил ввести налог на добычу драгметаллов физлицами

Ведомости

Минфин предложил ввести налог на непромышленную добычу драгоценных металлов (золота, серебра, платины), узаконив, таким образом, ведение старательской деятельности частными лицами через ИП, сообщают «Известия». Сейчас легально добывать золото могут только юрлица.

Инициатива Минфина сопутствует ранее предложенному в мае 2020 г. законопроекту Минвостокразвития об онлайн-платформе для старателей, живущих в Арктике и на Дальнем Востоке. Минфин в дополнение к этому предлагает ввести в Налоговый кодекс новую категорию налогоплательщиков — «старатели», а также прописать новую цель налогообложения — «старательскую деятельность».

Ранее предложенный законопроект Минвостокразвития предполагает, что добывать золото смогут через оформление индивидуальным предпринимателем (ИП) на специально выделенных старательских участках непромышленных месторождений, где запасы металла составляют от одного до 20–30 кг. Оформить статус старателя Минвостокразвития предлагает с помощью специального цифрового сервиса, с помощью него можно будет и выбрать участок на специальной интерактивной карте. Предполагается, что сервис будет работать по аналогии с теми, что действуют на дальнем Востоке для оформления дальневосточного гектара и получения участков под аквакультуру.

В то же время опрошенные изданием эксперты считают, что идея обложения легализованных старателей налогами вряд ли принесет бюджету большие суммы, и желающих заниматься этим, по аналогии того, как случилось с «дальневосточным гектаром», окажется немного. Кроме того, проконтролировать работу добывающих золото ИП государству будет практически невозможно. В то же время сама идея легализации старательской деятельности не нова: в частности, в СССР граждане могли добывать золото непромышленным способом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных