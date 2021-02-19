Минфин предложил ввести налог на добычу драгметаллов физлицами
Минфин предложил ввести налог на непромышленную добычу драгоценных металлов (золота, серебра, платины), узаконив, таким образом, ведение старательской деятельности частными лицами через ИП, сообщают «Известия». Сейчас легально добывать золото могут только юрлица.
Инициатива Минфина сопутствует ранее предложенному в мае 2020 г. законопроекту Минвостокразвития об онлайн-платформе для старателей, живущих в Арктике и на Дальнем Востоке. Минфин в дополнение к этому предлагает ввести в Налоговый кодекс новую категорию налогоплательщиков — «старатели», а также прописать новую цель налогообложения — «старательскую деятельность».
Ранее предложенный законопроект Минвостокразвития предполагает, что добывать золото смогут через оформление индивидуальным предпринимателем (ИП) на специально выделенных старательских участках непромышленных месторождений, где запасы металла составляют от одного до 20–30 кг. Оформить статус старателя Минвостокразвития предлагает с помощью специального цифрового сервиса, с помощью него можно будет и выбрать участок на специальной интерактивной карте. Предполагается, что сервис будет работать по аналогии с теми, что действуют на дальнем Востоке для оформления дальневосточного гектара и получения участков под аквакультуру.
В то же время опрошенные изданием эксперты считают, что идея обложения легализованных старателей налогами вряд ли принесет бюджету большие суммы, и желающих заниматься этим, по аналогии того, как случилось с «дальневосточным гектаром», окажется немного. Кроме того, проконтролировать работу добывающих золото ИП государству будет практически невозможно. В то же время сама идея легализации старательской деятельности не нова: в частности, в СССР граждане могли добывать золото непромышленным способом.