Бизнес-омбудсмен вступился за золотодобывающие компании

Компании покупают на аукционе лицензию на добычу полезных ископаемых, стоимость которой может достигать сотен миллионов рублей. Но на этапе заключения договора на аренду участка, узнают, что месторождение полностью или частично расположено в зоне особо защитных участков лесов, что делает его эксплуатацию затруднительной, приводит к убыткам как из-за невозможности вести добычу, так и из-за штрафов за невыполнение лицензионных условий, указано в письме.