Бизнес-омбудсмен вступился за золотодобывающие компании
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину изменить законодательство для устранения проблем золотодобывающих предприятий Забайкальского края. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель бизнес-омбудсмена.
Предприятия испытывают сложности при строительстве инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений, расположенных в особо защитных участках лесов, сообщил Титов Кобылкину в письме в конце декабря 2019 г. («Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подтвердил представитель Титова).
Компании покупают на аукционе лицензию на добычу полезных ископаемых, стоимость которой может достигать сотен миллионов рублей. Но на этапе заключения договора на аренду участка, узнают, что месторождение полностью или частично расположено в зоне особо защитных участков лесов, что делает его эксплуатацию затруднительной, приводит к убыткам как из-за невозможности вести добычу, так и из-за штрафов за невыполнение лицензионных условий, указано в письме.