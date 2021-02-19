Врио начальника УМВД Нижневартовска уволили после имитации митинга в школе

Годом ранее похожий инцидент произошел в Татарстане в селе Новотроицкое. Тогда полиция в рамках показательной тренировки «разогнала митинг», состоявший из девятиклассников в местной средней школе, проведя учебные «задержания». Видео мероприятия появилось позже в соцсетях, первой его опубликовала местная жительница Екатерина Пантелеева (сейчас аккаунт удален). Позже в МВД утверждали, что в роли «митингующих» были сотрудники ведомства, а в Росгвардии вообще отрицали причастность к этому мероприятию.