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Врио начальника УМВД Нижневартовска уволили после имитации митинга в школе

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Врио начальника управления МВД по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ) Олег Сураев уволен после организации тренировки по разгону «акции протеста», где были задействованы старшеклассники — как в роли «ОМОН», так и в роли «протестующих». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления ведомства.

«В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева», — говорится в сообщении регионального управления МВД. Кроме того, предупреждены о неполном служебном соответствии и получили строгие выговоры сотрудники отдела по работе с личным составом.

15 февраля местный телеканал «Мегаполис» опубликовал видео, где группа учеников 10 и 11 классов под наблюдением сотрудников МВД и Росгвардии, вооруженная щитами и дубинками, проводит тренировку по разгону «несанкционированной акции» в спортзале школы №42 Нижневартовска. В роли «протестующих» также выступали школьники. Они бросали в «ОМОН» волейбольные мячи. Те, в свою очередь, «задержали» одного из школьников.

Позже замглавы департамента образования города Юрий Торопов пояснил, что тренировка была «практической частью» занятия по «профориентации» среди старшеклассников, а до этого сотрудники МВД и Росгвардии в школе провели «теоретическое занятие», ознакомили школьников с профильными вузами, особенностями работы и формой сотрудников ведомств. Однако после распространения видео о мероприятии местное управление МВД назвало «недопустимым» использование несовершеннолетних в подобных тренировках, а также начало внутреннюю проверку инцидента.

Годом ранее похожий инцидент произошел в Татарстане в селе Новотроицкое. Тогда полиция в рамках показательной тренировки «разогнала митинг», состоявший из девятиклассников в местной средней школе, проведя учебные «задержания». Видео мероприятия появилось позже в соцсетях, первой его опубликовала местная жительница Екатерина Пантелеева (сейчас аккаунт удален). Позже в МВД утверждали, что в роли «митингующих» были сотрудники ведомства, а в Росгвардии вообще отрицали причастность к этому мероприятию.

Ранее по теме: МВД назвало недопустимой тренировку по разгону «беспорядков» в школе в ХМАО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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