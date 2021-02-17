МВД назвало недопустимой тренировку по разгону «беспорядков» в школе в ХМАО
Привлечение несовершеннолетних к тренировкам по разгону «несанкционированных акций» недопустимо, прокомментировали в МВД видео из одной из школ Нижневартовска, где в роли «протестующих» и «разгоняющих» выступали школьники старших классов. Ответственным должностным лицам местного управления МВД за произошедшее вынесено предупреждение.
«МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — говорится в сообщении управления ведомства по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО). Глава МВД Владимир Колокольцев предупредил начальника управления ведомства по ХМАО полковника Дамира Сатретдинова о неполном служебном соответствии, а также начальника местного управления по работе с личным составом МВД полковника Сергея Селезнева и замглавы отдела информационного обеспечения управления ведомства по ХМАО подполковника Сергея Усенко.
15 февраля нижневартовский телеканал «Мегаполис» опубликовал видео, на котором группа учеников 10 и 11 классов под наблюдением сотрудников МВД и Росгвардии, вооруженная щитами и дубинками, проводит тренировку по разгону «несанкционированной акции» в спортзале школы №42 Нижневартовска. В роли «протестующих» также выступали школьники, которые бросали в «ОМОН» волейбольные мячи. Те, в свою очередь, «задержали» одного из школьников, пронеся его на руках за шеренгу щитов.
Замглавы департамента образования города Юрий Торопов позже пояснил, что тренировка была «практической частью» занятия по «профориентации» среди старшеклассников, до этого сотрудники МВД и Росгвардии в школе провели «теоретическое занятие». «Выступали сотрудники Росгвардии и полиции о том, в какие вузы поступать, какие требования к кандидатам и так далее. Рассказывали о тяготах службы, о радостях службы, было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали», — пояснил Торопов.
Это уже не первый инцидент, когда школьников вовлекали в тренировки по «разгону беспорядков». Так, в декабре 2019 г. в Татарстане в селе Новотроицкое полиция в рамках показательной тренировки «разогнала митинг» в местной средней школе, проведя учебные «задержания». Видео мероприятия появилось позже в соцсетях, первой его опубликовала местная жительница Екатерина Пантелеева (сейчас аккаунт удален). Она утверждала, что одноклассникам участников акции, учившихся тогда в девятом классе, сказали фотографировать происходящее, это делала и учитель. В МВД однако утверждали, что в роли «митингующих» также были сотрудники ведомства, а дети в тренировке не задействовались. В Росгвардии в целом отрицали причастность к этому мероприятию.