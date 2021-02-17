МВД назвало недопустимой тренировку по разгону «беспорядков» в школе в ХМАО

Это уже не первый инцидент, когда школьников вовлекали в тренировки по «разгону беспорядков». Так, в декабре 2019 г. в Татарстане в селе Новотроицкое полиция в рамках показательной тренировки «разогнала митинг» в местной средней школе, проведя учебные «задержания». Видео мероприятия появилось позже в соцсетях, первой его опубликовала местная жительница Екатерина Пантелеева (сейчас аккаунт удален). Она утверждала, что одноклассникам участников акции, учившихся тогда в девятом классе, сказали фотографировать происходящее, это делала и учитель. В МВД однако утверждали, что в роли «митингующих» также были сотрудники ведомства, а дети в тренировке не задействовались. В Росгвардии в целом отрицали причастность к этому мероприятию.