В WADA заверили спортсменов в возможности привиться от коронавируса
WADA не испытывает опасений по поводу использования спортсменами вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Что касается вакцин против SARS-Cov-2, которые до сих пор были одобрены для использования людьми, то WADA не имеет особых опасений, поскольку вакцины не относятся к списку запрещенных веществ и методов», — сообщили в организации.
В данный момент к применению разрешены российский препарат «Спутник V», три вакцины, разработанные в США, две — в Великобритании, шесть китайских, по одной из Германии и Индии.
«Спортсмены могут быть уверены, что WADA будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать их и других членов антидопингового сообщества в крайне маловероятном случае, если ингредиент какой-либо одобренной вакцины может оказаться проблематичным», — добавили в WADA.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.