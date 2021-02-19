Инфекционист назвал долю жителей России с иммунитетом к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусу имеют от 20 до 70% жителей России в зависимости от региона, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«То есть по факту от 20 до 70% населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — сказал Тимаков (цитата по «РИА Новости»).
28 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 20-25% граждан России имеют иммунитет к коронавирусу.
По ее словам, для того, чтобы «взять на контроль» это заболевание, в стране должно быть привито не менее 60% взрослого населения, за исключением тех, кто уже переболел коронавирусом.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 20 февраля.
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 13 433 человек, следует из статистики оперштаба на 19 февраля. Это минимальный показатель с 10 октября прошлого года, когда инфекцию выявили у 12 846 жителей. В целом за время пандемии коронавирус подтвердился у 4 139 031 человека.