Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса
Иран запустит массовое производство российской вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации президента Ирана Махмуда Ваези.
«Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса», — сказал Ваези.
«Этот проект будет реализовываться в соответствии с ранее достигнутым Ираном и Россией соглашением на данный счет. Иран решил использовать для кампании прививок набор разных прививок, включая российскую, индийскую и китайскую, а также собственного производства. Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная кампания спасла жизни иранцев», — добавил он.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что страны договорились о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Две партии препарата ранее уже прибыли в Тегеран — 4 и 12 февраля.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.