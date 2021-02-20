СМИ сообщили о задержании в Москве гендиректора ТГК-2 Пинигиной

Источник агентства «РИА Новости» также подтвердил задержание главы ТГК-2. Как отмечает «Интерфакс», Пинигиной инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. По данным агентства, оперативно-следственные действия прошли сразу в нескольких регионах РФ.