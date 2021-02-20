СМИ сообщили о задержании в Москве гендиректора ТГК-2 Пинигиной
В Москве задержали генерального директора ТГК-2 Надежду Пинигину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ее подозревают в совершении экономических преступлений.
«Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск», — сказал собеседник агентства.
Источник агентства «РИА Новости» также подтвердил задержание главы ТГК-2. Как отмечает «Интерфакс», Пинигиной инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. По данным агентства, оперативно-следственные действия прошли сразу в нескольких регионах РФ.
Пинигина, согласно данным данным информационно-аналитической системы «СПАРК», входила в состав советов директоров АО «Башкирская содовая компания», АО «Башкирская химия», АО «Березниковский содовый завод», а также являлась гендиректором ООО торговый дом «Башкирская химия» и АО «Единая торговая компания».
ТГК-2 — теплоэнергетическая компания, работающая в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией пара и горячей воды потребителям.