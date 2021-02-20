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В России резко выросло число желающих поработать в такси

Ведомости

Число желающих работать таксистом в России выросло по состоянию на середину февраля на 51% по сравнению с годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито».

«Интерес к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля в среднем по России вырос за год на 51%», — говорится в сообщении. При этом в Ижевске спрос вырос на 110%, в Калининграде — на 71%, Сочи — на 67%, Кирове — на 63%, Ульяновске — на 62%, Самаре — на 61%. 

Тенденция обусловлена ростом стоимости перевозок и повышенным спросом на услуги такси и доставки, объяснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков. По данным аналитиков, спрос на аренду такси продолжил расти и в начале 2021 г. в связи с постепенным снятием коронавирусных ограничений, а также морозами и снегопадами. 

С начала года спрос вырос на 11% в среднем по России, в Москве — более чем на треть, в Нижнем Новгороде — на 27%, в Екатеринбурге — на 22%, в Воронеже — на 15%, в Краснодаре — на 14%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных