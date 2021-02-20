В России резко выросло число желающих поработать в такси
Число желающих работать таксистом в России выросло по состоянию на середину февраля на 51% по сравнению с годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито».
«Интерес к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля в среднем по России вырос за год на 51%», — говорится в сообщении. При этом в Ижевске спрос вырос на 110%, в Калининграде — на 71%, Сочи — на 67%, Кирове — на 63%, Ульяновске — на 62%, Самаре — на 61%.
Тенденция обусловлена ростом стоимости перевозок и повышенным спросом на услуги такси и доставки, объяснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков. По данным аналитиков, спрос на аренду такси продолжил расти и в начале 2021 г. в связи с постепенным снятием коронавирусных ограничений, а также морозами и снегопадами.
С начала года спрос вырос на 11% в среднем по России, в Москве — более чем на треть, в Нижнем Новгороде — на 27%, в Екатеринбурге — на 22%, в Воронеже — на 15%, в Краснодаре — на 14%.