В России резко выросло число желающих поработать в такси

«Интерес к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля в среднем по России вырос за год на 51%», — говорится в сообщении. При этом в Ижевске спрос вырос на 110%, в Калининграде — на 71%, Сочи — на 67%, Кирове — на 63%, Ульяновске — на 62%, Самаре — на 61%.