В ФАС рассказали о получении жалоб на рост цен на такси

«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», – сказала Заева. В ведомстве отметили, что государство не регулирует цены на рынке такси. В этой сфере применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос или хуже условия работы, тем выше стоимость услуг.