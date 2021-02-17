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В ФАС рассказали о получении жалоб на рост цен на такси

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, сообщила ТАСС через пресс-службу начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.

«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», – сказала Заева. В ведомстве отметили, что государство не регулирует цены на рынке такси. В этой сфере применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос или хуже условия работы, тем выше стоимость услуг.

Ранее «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и общероссийское движение «Сильная Россия» обратились в ФАС с просьбой проверить данные о росте цен на услуги такси в период снегопадов – с 12 по 15 февраля. По данным организаций, услуги такси в Москве подорожали в пять раз, в регионах – в три раза.

Ранее по теме: Спрос на общественный транспорт в Москве вырос почти на треть из-за снегопада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных