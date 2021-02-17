В ФАС рассказали о получении жалоб на рост цен на такси
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, сообщила ТАСС через пресс-службу начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.
«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», – сказала Заева. В ведомстве отметили, что государство не регулирует цены на рынке такси. В этой сфере применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос или хуже условия работы, тем выше стоимость услуг.
Ранее «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и общероссийское движение «Сильная Россия» обратились в ФАС с просьбой проверить данные о росте цен на услуги такси в период снегопадов – с 12 по 15 февраля. По данным организаций, услуги такси в Москве подорожали в пять раз, в регионах – в три раза.