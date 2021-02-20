Мужская сборная России заняла третье место на ЧМ по биатлону

В конце января Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходил в итальянском Антхольце. На Чемпионате мира по биатлону в феврале 2020 г. Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую – в гонке преследования.