Мужская сборная России заняла третье место на ЧМ по биатлону
Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете и завоевали первую медаль на Чемпионате Мира, передает «РИА Новости». Биатлонисты Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов пришли третьими в гонке, которая проходит в Словении, в городе Поклюке.
Победу в соревнованиях одержала сборная Норвегии, второе место заняла команда Швеции. Эти медали в эстафете стали первыми для российской сборной на чемпионате мира в Поклюке. Мировое первенство завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.
В конце января Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходил в итальянском Антхольце. На Чемпионате мира по биатлону в феврале 2020 г. Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую – в гонке преследования.