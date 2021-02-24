Опрос показал долю россиян с интересной для них работой

Желание вложить в свой труд все силы вне зависимости от уровня дохода от этой деятельности выразили 18% респондентов — на 4 п.п. больше, чем пять лет назад. Так сказал каждый пятый опрошенный в возрасте от 25 до 34 лет и 22% граждан старше 60 лет. Это наибольшие доли среди респондентов всех возрастов. Причем 29% граждан с подобным мнением оценивают свое материальное положение как хорошее или очень хорошее.