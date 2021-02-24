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Опрос показал долю россиян с интересной для них работой

Ведомости

35% опрошенных россиян считают свою работу интересной, однако не позволяют ей мешать остальным сферам жизни, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За пять лет, с 2016 г., доля таких людей выросла на 11 п.п., выяснили социологи.

«Среди россиян с хорошей самооценкой уровня жизни так считают 39%, с низкой — 27%. Чем крупнее населенный пункт, тем более распространено данное мнение: 41% в столицах, 40% в городах с населением от 50 тыс. жителей и более», — говорится в результатах опроса, участие в котором приняли 1600 граждан старше 18 лет.

При этом почти столько же человек — 33% — заявили, что относятся труду как к делу, поэтому объем выполненной ими работы зависит от уровня оплаты. Однако по сравнению с показателем 2016 г. доля лиц с таким мнением снизилась на 12 п.п.

Желание вложить в свой труд все силы вне зависимости от уровня дохода от этой деятельности выразили 18% респондентов — на 4 п.п. больше, чем пять лет назад. Так сказал каждый пятый опрошенный в возрасте от 25 до 34 лет и 22% граждан старше 60 лет. Это наибольшие доли среди респондентов всех возрастов. Причем 29% граждан с подобным мнением оценивают свое материальное положение как хорошее или очень хорошее.

А вот каждый десятый участник опроса назвал труд неприятной необходимостью и предпочел бы не работать, если бы была такая возможность. Наиболее высока доля людей с таким мнением среди оценивших собственное материальное положение как плохое или очень плохое. Если смотреть по возрастным категориям, то так ответили почти треть (31%) граждан старше 60 лет. Для остальных показатель варьируется от 4% до 13%.

Почти половина — 44% — опрошенных признались, что работали бы лучше, если бы им больше платили. Каждый четвертый респондент также отметил, что старался бы больше, «если бы заработанные деньги имели большую ценность». Только 3% граждан при этом сказали, что не стали бы работать лучше ни при каких условиях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных