Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», — отметил Тимаков. По его словам, люди, которые переболели коронавирусом в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при коротком световом дне и авитаминозе вероятность заболеть увеличивается, добавил Тимаков.
Инфекционист пояснил, что говорить о волнах заболеваемости можно, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь появляется. В России было несколько подъемов и спадов заболеваемости вирусом.
По мнению вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, летом число новых случаев заболевания может уменьшиться, а осенью может начаться новый всплеск заболеваемости.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что для снижения заболеваемости коронавирусом нужно активнее вакцинироваться. «Если будем вакцинироваться более активно, постепенно нарастет прослойка имеющих антитела. Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально», — сказал Малышев. В разных странах сложилась разная ситуация с коронавирусом, однако общая тенденция на снижение заболеваемости.
Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 г.