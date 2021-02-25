Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», — отметил Тимаков. По его словам, люди, которые переболели коронавирусом в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при коротком световом дне и авитаминозе вероятность заболеть увеличивается, добавил Тимаков.