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В ВОЗ ожидают окончания пандемии коронавируса в начале 2022 года

Ведомости

Пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 г., заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR.

«Никто не может предсказать развитие пандемии, но, я бы сказал, как рабочее предположение, что в начале 2022 г. пандемия может закончиться, но вирус все еще будет циркулировать», — сказал Клюге. 

По его словам, в 2021 г. пандемия коронавируса сохранится, однако будет более предсказуемой и управляемой. «Худшее позади», — добавил Клюге. Глава Европейского бюро ВОЗ отметил, что люди должны использовать меры профилактики коронавируса: мыть руки, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Также страны должны активнее вакцинировать население от коронавируса. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 112,1 млн случаев заражения коронавирусом и 2,5 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — 28,3 млн случаев, на втором месте Индия — 11 млн, на третьем месте Бразилия — 10,3 млн, на четвертом месте Великобритания — 4,1 млн. Россия занимает пятое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных