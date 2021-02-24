В ВОЗ ожидают окончания пандемии коронавируса в начале 2022 года
Пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 г., заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR.
«Никто не может предсказать развитие пандемии, но, я бы сказал, как рабочее предположение, что в начале 2022 г. пандемия может закончиться, но вирус все еще будет циркулировать», — сказал Клюге.
По его словам, в 2021 г. пандемия коронавируса сохранится, однако будет более предсказуемой и управляемой. «Худшее позади», — добавил Клюге. Глава Европейского бюро ВОЗ отметил, что люди должны использовать меры профилактики коронавируса: мыть руки, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Также страны должны активнее вакцинировать население от коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 112,1 млн случаев заражения коронавирусом и 2,5 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — 28,3 млн случаев, на втором месте Индия — 11 млн, на третьем месте Бразилия — 10,3 млн, на четвертом месте Великобритания — 4,1 млн. Россия занимает пятое место.