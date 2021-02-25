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Россияне назвали самые трудные для поиска работы профессии

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Топ-менеджерам, работникам массмедиа и сферы искусств труднее всего найти работу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование Headhunter. В исследовании принял участие 21 691 российский соискатель.

Аналитики отметили, что индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд составляет минус 0,4. Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что устроиться на работу в их профессии трудно, в то время как лишь 20% полагают, что это не составляет большого труда.

Сложнее всего найти работу топ-менеджерам, работникам сфер искусства, развлечений и массмедиа — индекс составляет минус 0,59. Легче всего, относительно других профессий, найти работу в сфере продаж и рабочего персонала — индекс составляет минус 0,19 и минус 0,2 соответственно.

73% респондентов заявили, что для них или их семьи сейчас важно найти работу. Больше всего озабочены поиском работы жители Москвы и Московской области — индекс минус 0,43, а также соискатели из регионов Уральского ФО — индекс составил минус 0,42. 

Ранее по теме: В России работодатели стали чаще искать сотрудников в других регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных