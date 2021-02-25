Россияне назвали самые трудные для поиска работы профессии

Аналитики отметили, что индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд составляет минус 0,4. Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что устроиться на работу в их профессии трудно, в то время как лишь 20% полагают, что это не составляет большого труда.