Россияне назвали самые трудные для поиска работы профессии
Топ-менеджерам, работникам массмедиа и сферы искусств труднее всего найти работу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование Headhunter. В исследовании принял участие 21 691 российский соискатель.
Аналитики отметили, что индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд составляет минус 0,4. Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что устроиться на работу в их профессии трудно, в то время как лишь 20% полагают, что это не составляет большого труда.
Сложнее всего найти работу топ-менеджерам, работникам сфер искусства, развлечений и массмедиа — индекс составляет минус 0,59. Легче всего, относительно других профессий, найти работу в сфере продаж и рабочего персонала — индекс составляет минус 0,19 и минус 0,2 соответственно.
73% респондентов заявили, что для них или их семьи сейчас важно найти работу. Больше всего озабочены поиском работы жители Москвы и Московской области — индекс минус 0,43, а также соискатели из регионов Уральского ФО — индекс составил минус 0,42.