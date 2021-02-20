В России работодатели стали чаще искать сотрудников в других регионах
По данным исследования, доля приглашений на собеседование от московских компаний, которые были отправлены соискателям из других регионов, выросла с 45% в начале 2020 г. до 49% в конце года.
Чаще всего такие предложения отправляли компании из сферы культуры и искусства — доля приглашений соискателям из других регионов выросла на 26 п.п. и в конце года составила 47%. Заинтересовались поиском работников в других регионах также компании из сферы услуг для населения — рост приглашений на 20 п.п., общественной деятельности — на 17 п.п., медицины и фармацевтики — на 9 п.п., информационных технологий и логистики — на 8 п.п. Доля приглашений кандидатов из Москвы за год пандемии не изменилась — 10%.
Такая же тенденция наблюдалась у региональных работодателей: доля приглашений на собеседование кандидатам из других регионов выросла на 8 п.п. — до 35% в конце 2020 г. Аналитики добавили, что региональные работодатели начали рассматривать кандидатов из других регионов с июля 2020 г.
Чаще всего приглашения на работу в другой регион получали соискатели из сферы услуг для бизнеса — рост с 36% в январе до 65% в декабре.