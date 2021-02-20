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В России работодатели стали чаще искать сотрудников в других регионах

Ведомости

Российские компании начали активнее искать сотрудников в других регионах в условиях удаленной работы, сообщил РБК со ссылкой на исследование Headhunter. Аналитики изучили более 27 млн приглашений на собеседования, которые компании отправили в ответ на отклики на вакансию.

По данным исследования, доля приглашений на собеседование от московских компаний, которые были отправлены соискателям из других регионов, выросла с 45% в начале 2020 г. до 49% в конце года. 

Чаще всего такие предложения отправляли компании из сферы культуры и искусства — доля приглашений соискателям из других регионов выросла на 26 п.п. и в конце года составила 47%. Заинтересовались поиском работников в других регионах также компании из сферы услуг для населения — рост приглашений на 20 п.п., общественной деятельности — на 17 п.п., медицины и фармацевтики — на 9 п.п., информационных технологий и логистики — на 8 п.п. Доля приглашений кандидатов из Москвы за год пандемии не изменилась — 10%. 

Такая же тенденция наблюдалась у региональных работодателей: доля приглашений на собеседование кандидатам из других регионов выросла на 8 п.п. — до 35% в конце 2020 г. Аналитики добавили, что региональные работодатели начали рассматривать кандидатов из других регионов с июля 2020 г. 

Чаще всего приглашения на работу в другой регион получали соискатели из сферы услуг для бизнеса — рост с 36% в январе до 65% в декабре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных