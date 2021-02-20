В России работодатели стали чаще искать сотрудников в других регионах

Чаще всего такие предложения отправляли компании из сферы культуры и искусства — доля приглашений соискателям из других регионов выросла на 26 п.п. и в конце года составила 47%. Заинтересовались поиском работников в других регионах также компании из сферы услуг для населения — рост приглашений на 20 п.п., общественной деятельности — на 17 п.п., медицины и фармацевтики — на 9 п.п., информационных технологий и логистики — на 8 п.п. Доля приглашений кандидатов из Москвы за год пандемии не изменилась — 10%.