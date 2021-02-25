В Саратове из-за аварии без воды остались более 400 000 человек
В Саратове из-за аварии без водоснабжения остались более 424 тыс. человек, сообщили в управлении МЧС по Саратовской области.
«В зону понижения параметров ХВС (холодного водоснабжения. — прим. ред.) входят 2726 ж/д разной этажности с населением 424 тыс. человек, из них детей 84 008», — говорится в сообщении. В зону ограничения подачи воды попали жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов города и частично Волжского района.
В ведомстве сообщили, что спасателями подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные и социально-значимые объекты «для поддержания нормального функционирования в случае поступления заявок». «Котельные работают в штатном режиме», — заверили в МЧС.
В прокуратуре Саратова добавили, что в зоне отключения холодного водоснабжения оказались три котельные Ленинского района, питающие теплом и горячим водоснабжением 45 многоквартирных жилых домов. В ведомстве уточнили, что водоснабжение нарушено в связи с обморожением задвижки. «Аварийно-ремонтные работы будут вестись силами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Ход устранения аварийной ситуации прокуратурой города взят на контроль», — говорится в сообщении.
Сроки устранения аварии не называются.