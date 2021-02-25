В Саратове из-за аварии без воды остались более 400 000 человек

В прокуратуре Саратова добавили, что в зоне отключения холодного водоснабжения оказались три котельные Ленинского района, питающие теплом и горячим водоснабжением 45 многоквартирных жилых домов. В ведомстве уточнили, что водоснабжение нарушено в связи с обморожением задвижки. «Аварийно-ремонтные работы будут вестись силами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Ход устранения аварийной ситуации прокуратурой города взят на контроль», — говорится в сообщении.