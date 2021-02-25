Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Саратове из-за аварии без воды остались более 400 000 человек

Ведомости

В Саратове из-за аварии без водоснабжения остались более 424 тыс. человек, сообщили в управлении МЧС по Саратовской области.

«В зону понижения параметров ХВС (холодного водоснабжения. — прим. ред.) входят 2726 ж/д разной этажности с населением 424 тыс. человек, из них детей 84 008», — говорится в сообщении. В зону ограничения подачи воды попали жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов города и частично Волжского района.

В ведомстве сообщили, что спасателями подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные и социально-значимые объекты «для поддержания нормального функционирования в случае поступления заявок». «Котельные работают в штатном режиме», — заверили в МЧС.

В прокуратуре Саратова добавили, что в зоне отключения холодного водоснабжения оказались три котельные Ленинского района, питающие теплом и горячим водоснабжением 45 многоквартирных жилых домов. В ведомстве уточнили, что водоснабжение нарушено в связи с обморожением задвижки. «Аварийно-ремонтные работы будут вестись силами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Ход устранения аварийной ситуации прокуратурой города взят на контроль», — говорится в сообщении.

Сроки устранения аварии не называются.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных