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Мосгорсуд отменил домашний арест главы «Альянса врачей»

Ведомости

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте главы правозащитной организации «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Васильевой — Дмитрия Джулая. 

Суд принял решение заменить домашний арест на запрет определенных действий. В частности, Васильевой нельзя покидать место жительства с 8:00 до 20:00, а также общаться с другими фигурантами так называемого «санитарного дела». Оно было возбуждено в отношении сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального после прошедших несогласованных акций протеста в России 23 января. Дело было возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет).

«Мосгорсуд частично удовлетворил мою жалобу и заменил Васильевой домашний арест на запрет определенных действий. Ей нельзя покидать место жительство с 08:00 до 20:00 и общаться с другими фигурантами дела», — сказал адвокат агентству. По решению суда первой инстанции Васильева должна была находиться под арестом до 23 марта 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных