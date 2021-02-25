Мосгорсуд отменил домашний арест главы «Альянса врачей»

Суд принял решение заменить домашний арест на запрет определенных действий. В частности, Васильевой нельзя покидать место жительства с 8:00 до 20:00, а также общаться с другими фигурантами так называемого «санитарного дела». Оно было возбуждено в отношении сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального после прошедших несогласованных акций протеста в России 23 января. Дело было возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет).